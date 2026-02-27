El perro Paquito y otras mascotas rescatadas tras las letales lluvias en Brasil

Tiembla, parece asustado, pero está a salvo. Paquito, un pequeño perro de pelaje blanco y negro, fue rescatado en una zona de alto riesgo dos días después de torrenciales lluvias que dejaron más de 50 muertos en Brasil.

Cuando las áreas afectadas por deslizamientos de tierra fueron evacuadas, muchas mascotas quedaron abandonadas por sus dueños.

«La gente huía de las casas sin poder llevar a los animales. Nosotros los rescatamos de los escombros, los examinamos y los devolvemos a sus dueños», dijo a la AFP la veterinaria Marina Souza, voluntaria del Grupo de Rescate Animal para Desastres Naturales.

Las lluvias, que comenzaron la noche del lunes, devastaron los municipios de Juiz de Fora y Ubá, en una región montañosa del estado de Minas Gerais, en el sureste del país.

Al menos 55 personas han muerto en inundaciones y deslizamientos de tierra y 13 están desaparecidas.

Alferina Maria, una ama de casa de 45 años, no pudo llevarse a Paquito cuando evacuó Três Moinhos, un barrio pobre de Juiz de Fora afectado por dos deslizamientos de tierra en tres días.

«Nos pidieron que solo lleváramos documentos de identidad, para escapar del peligro lo antes posible», contó.

«Quedamos preocupados» por Paquito, agregó. «Era de mi madre, que falleció (tiempo atrás), y quedó en la casa».

Recuperó a su mascota este jueves, gracias a los bomberos.

La veterinaria Souza trabaja sin descanso en Três Moinhos, donde rescató a unos quince perros en tan solo unas horas el jueves.

¿Su rescate más duro? El del perrito Benny, en otro de los barrios arrasados en Juiz de Fora. Su dueño, un niño de 11 años, murió en la tragedia.

«Fue un rescate muy difícil. Nos enteramos de que (los bomberos) encontraron el cuerpo del niño», relata con la voz quebrada.

– «Mi familia incluye peludos y emplumados» –

Gina Lourenço de Souza, otra vecina del barrio, baja por un callejón empinado y resbaladizo, con dos jaulas llenas de pájaros.

«Solo pude llevarme a mi gatita y dos periquitos cuando el terreno cedió. Ahora pude venir a buscar a mis bebés», las otras aves, dice esta mujer de 46 años, sin aliento, con lágrimas en los ojos.

«Mi madre, mi hija, mi esposo y yo estamos a salvo, pero mi familia también incluye peludos y emplumados», sigue.

Las mascotas son un tema particularmente importante en Brasil, donde los perros y los gatos superan con creces a la población menor de 14 años, mientras la tasa de natalidad disminuye.

