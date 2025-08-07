El petróleo de Texas baja un 0,73 %, atento a la futura reunión entre Trump y Putin

2 minutos

Nueva York, 7 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una bajada del 0,73 %, hasta 63,88 dólares el barril, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptara reunirse la próxima semana con su homólogo de EEUU, Donald Trump.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre restaron 0,47 dólares con respecto al término de la sesión anterior.

Putin aceptó reunirse con Trump justo antes de que venciera el ultimátum de diez días de la Casa Blanca para que detenga la guerra en Ucrania, un plazo que acaba el viernes.

Putin, que lleva 25 años en el poder, no se reúne con un presidente estadounidense desde 2021, cuando se vio las caras con el exmandatario demócrata Joe Biden en Ginebra, mientras que la última vez que tuvo un encuentro con Trump fue en 2018 en Helsinki.

Las conversaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania contribuyen a aliviar algunas preocupaciones con respecto a la oferta de crudo, explica hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Este miércoles, Estados Unidos afirmó que el encuentro entre el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el mandatario ruso fue «bien», aunque mantuvo su plan de imponer sanciones secundarias a Moscú el viernes.

Trump había anunciado que impondría sanciones a Rusia y a sus socios comerciales si no se llegaba a un acuerdo sobre la guerra de Ucrania, reduciendo el 29 de julio ese plazo de 50 a 10 días.

Por otro lado, la Agencia de Información Energética informó ayer miércoles de que los inventarios comerciales de crudo cayeron la semana pasada en 3 millones de barriles, hasta 423,7 millones de barriles, lo que se interpreta como una buena señal de demanda. EFE

