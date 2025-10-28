El petróleo de Texas baja un 1,9 % ante un posible aumento de producción de la OPEP+

2 minutos

Nueva York, 28 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este martes un 1,9 %, hasta 60,15 dólares el barril, mientras los operadores esperan un posible aumento de producción por parte de la OPEP +.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaban 1,16 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El mercado de petróleo espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) incremente su producción de crudo, lo que ha eclipsado las sanciones impuestas por Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas, según The Wall Street Journal.

El analista Tom Essaye señala hoy en su informe diario Sevens Report que los operadores «reevalúan el panorama macroeconómico» con el persistente temor a un excedente de oferta de crudo, «lo que compensa la preocupación por las sanciones a Rusia».

Por otro lado, el foco de los analistas también está puesto en la tensión comercial entre EE.UU. y China, que este fin de semana llegaron a un «acuerdo comercial preliminar».

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Trump dijo la víspera que espera «obtener un buen acuerdo» durante este encuentro y avanzó la posibilidad de sellar definitivamente el pacto en torno a la aplicación de origen chino TikTok y sus operaciones en su país.

Según explican en una nota los analistas Warren Patterson y Ewa Manthey, de ING, el optimismo inicial de los inversores por las negociaciones comerciales entre ambos países «se desvaneció a medida que avanzaba la sesión bursátil de ayer».

Los expertos también aseguran que, por ahora, las perspectivas de un suministro sólido «siguen respaldando al mercado». EFE

