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El petróleo de Texas baja un 6,26 % ante un posible acuerdo para poner fin a la guerra

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Nueva York, 6 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con un descenso del 6,26 %, hasta los 95,85 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que Estados Unidos pondría fin a su campaña militar contra Irán si Teherán acepta los términos de un acuerdo para poner fin a la guerra.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 6,42 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

syr/jco/psh

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