El petroleo de Texas cae un 3,8 % a media sesión tras incremento en la oferta

Nueva York, 29 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) caía este lunes a media sesión un 3,8 %, hasta 63,25 dólares el barril, con el mercado reaccionando a la baja a las expectativas de un incremento en la oferta mundial.

A mediodía en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre recortaban 2,47 dólares respecto al cierre del viernes, semana que terminó con una revalorización en torno al 4 % por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El mercado reaccionaba hoy a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí durante el fin de semana tras un acuerdo entre autoridades nacionales, regionales y productores extranjeros, según los analistas.

Se espera que ese acuerdo suponga sumar al menos unos 180.000 barriles diarios al puerto turco de Ceyhan, indicó una fuente del ministerio iraquí de Petróleo al medio kurdo Rudaw el viernes.

Las exportaciones de petróleo desde la región del Kurdistán a través del oleoducto Irak-Turquía estaban suspendidas desde marzo de 2023, tras un fallo de un tribunal de arbitraje con sede en París a favor de Bagdad.

Aparte de eso, los inversores pronostican que la OPEP+ decidirá otra subida en la producción en su próxima reunión del domingo, aumentando la oferta mundial.

Las presiones alcistas por efecto de factores geopolíticos continúan: Rusia y Ucrania siguen atacándose mutuamente y EE.UU. presiona a Europa para que los países del bloque aceleren su desvinculación del petróleo y gas rusos. EFE

