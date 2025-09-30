El PIB británico creció el 0,3 % en el segundo trimestre del año

3 minutos

Dublín, 30 sep (EFE).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció un 0,3 % en el segundo trimestre del año, informó este martes la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés).

La cifra divulgada hoy confirma la primera estimación efectuada el pasado agosto correspondiente a los meses de abril a junio, al tiempo que refrenda que el crecimiento se desaceleró del 0,7 % en el primer trimestre del año al citado 0,3 % en el segundo.

La directora de Estadísticas de la ONS, Liz McKeown, señaló que la evolución del PIB no ha sufrido ninguna modificación en el conjunto de 2024, y aunque la economía «creció un poco menos» de lo previsto «al principio del año pasado», su desempeño «fue mejor en los trimestres posteriores».

«En el último trimestre observamos un aumento en la tasa de ahorro de los hogares, un crecimiento muy pequeño en el gasto de los consumidores y una ligera disminución en la producción de servicios al consumidor, a pesar del crecimiento general del sector servicios», agregó la experta.

La ONS recordó hoy que, a falta de revisar los datos para 2025, la tasa de crecimiento anual general se mantuvo en el 1,1 % durante el año pasado, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno del laborista Keir Starmer -hundido en las encuestas-, cuya prioridad es impulsar el crecimiento económico.

En línea con el informe anterior, este segundo y definitivo análisis indicó que el sector servicios, pulmón económico del país, creció solo el 0,4 %, mientras que el industrial descendió el 0,3 %, pero la construcción aumentó el 1,2 % en el segundo trimestre del año.

En ausencia del esperado repunte económico del Ejecutivo laborista, el Banco de Inglaterra mantuvo este mes los tipos de interés en el 4 %, tras bajarlos un cuarto de punto en agosto, al valorar que persisten las presiones inflacionarias en la economía británica.

El comité de política monetaria de la institución votó el pasado 18 de septiembre por 7 a 2 a favor de dejarlos intactos, después de que esa misma semana la ONS confirmara que la inflación permaneció en el 3,8 % en julio, su nivel más alto desde enero de 2024.

En consecuencia, la inflación se mantiene por encima del objetivo que se ha marcado el Banco de Inglaterra, del 2 %.

Asimismo, la tasa del desempleo en el Reino Unido se mantuvo en el 4,7 % entre los meses de mayo a julio, igual que en el trimestre entre abril y junio, lo que evidencia la ralentización del sector.

La ONS advirtió entonces de que «el mercado laboral continúa enfriándose», con el número de personas en nómina cayendo nuevamente, mientras que las empresas también constataron «que hubo menos empleos en el último período.» EFE

ln-ja/alf