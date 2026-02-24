El PP español acerca posiciones a la extrema derecha con la vista en las elecciones de 2027

El Partido Popular (PP) español, conservador, publicó sus condiciones para un acuerdo con Vox que suponen un acercamiento a las posiciones del partido de extrema derecha y podrían servir para las elecciones generales de 2027, en la que los sondeos conceden mayoría absoluta a la suma de ambas formaciones.

En su «Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica», el PP se pronuncia a favor de endurecer las políticas hacia la inmigración ilegal, prohibir el burka y alejar la lucha contra la violencia contra las mujeres de posiciones feministas, entre otras medidas que le aproximan a Vox.

«España ha perdido el control de su política migratoria. La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables»; «continuaremos promoviendo la prohibición del burka y el niqab» o «compartimos la preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana», son algunas de las afirmaciones del documento del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

También marca distancias con las políticas europeas de lucha contra el cambio climático. «Rechazamos las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria», afirma el PP, reivindicando «un mix energético completo, que incluya la energía nuclear».

Este documento se hace público en un momento en que PP negocia el apoyo de Vox para gobernar en Extremadura y Aragón, tras unos comicios en esas regiones en los que ganó pero sin mayoría absoluta.

Unas negociaciones vistas como un preludio de las que podrían acontecer tras las elecciones nacionales previstas en 2027, en la que la mayoría de sondeos estiman que ambas formaciones podrían desbancar al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

«Todo acuerdo exige pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho», aclara el PP en el documento, una precisión que molestó al líder de Vox, Santiago Abascal.

«Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto», dijo Abascal este martes en la televisión Antena 3.

Por su parte, Feijóo aseguró que pondrá de su parte para alcanzar esos acuerdos con Vox.

«Por mí no va a quedar», aseguró el lunes tras hablar con Abascal. Hay que «retomar las negociaciones y ver si tenemos un punto de acuerdo».

