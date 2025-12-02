El precio de la canasta de alimentos de El Salvador llega a 250 dólares en octubre 2025

2 minutos

San Salvador, 2 dic (EFE).- El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador en la zona urbana llegó a 250,74 dólares en octubre del año en curso y a 190,10 dólares en la zona rural del país centroamericano, dolarizado desde 2001 y donde el salario mínimo actual es de 408 dólares (350,92 euros).

De acuerdo con estadísticas del estatal Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este martes, el costo en octubre pasado de la canasta de alimentos en la zona urbana aumentó en 5 dólares con 6 centavos en comparación con octubre de 2024, cuando el precio era de 245,14 dólares.

Entre tanto, el precio de la canasta de alimentos en lo rural en octubre pasado se elevó en 14 dólares con 77 centavos frente al costo de 175,33 dólares en octubre del año anterior.

Los datos oficiales dan cuenta que el precio de alimentos en enero del año en curso fue de 246,64 dólares, en febrero 247,60 dólares, en marzo 245,89 dólares, en abril 247,27 dólares, en mayo 248,22 dólares, en junio 253,05, en julio 255,06, en agosto 250,79 dólares y en septiembre fue de 250,71 dólares.

En la zona rural los costos fueron de 179,96 dólares en enero, 181,04 en febrero, 178,12 en marzo, 178,76 en abril, 179,74 en mayo, 184,56 en junio, 190,79 en julio, 189,40 en agosto y en septiembre fue de 190,93 dólares, según las estadísticas.

Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.

Según las cifras oficiales, cuando el presidente, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de 200,02 dólares y en 2024 marcó los 256,02 dólares en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de 144,48 a 182,62 dólares entre 2019 y 2024.

El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de 408,80 dólares, en el rubro maquila es de 402,26 dólares. Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un sueldo entre 272,72 dólares.

La mayoría de los productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.

Esta dependencia es del 90 % para hortalizas y verduras, 60 % para derivados de la leche, 32 % en el caso del maíz, 25 % para el fríjol y un 33 % en el caso del arroz. EFE

