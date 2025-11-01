El presidente de Corea del Sur llama a la cumbre de APEC a tomar «resoluciones amplias»

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, urgió este sábado a los líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a alcanzar «resoluciones amplias», en la jornada final de una cumbre marcada por las voces discordantes entre libre comercio y proteccionismo.

«Espero que esta vez podamos unirnos para encontrar soluciones amplias a nuestros problemas actuales», dijo Lee en presencia de líderes como el presidente chino, Xi Jinping, o la primera ministra, Sanae Takaichi, en una cumbre celebrada con la ausencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El encuentro ha estado marcado por las voces discordantes entre libre comercio y proteccionismo, y con la incógnita sobre si los líderes de algunas de las mayores economías del mundo alcanzarán un consenso en un contexto de debilitamiento del multilateralismo.

Además de las discusiones multilaterales en el marco del foro, buena parte de la atención se ha centrado en los encuentros bilaterales mantenidos por Xi, que el viernes se presentó como un defensor del libre comercio. EFE

