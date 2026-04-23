El presidente de Ecuador tiene una aprobación del 47,7 %, según informa encuestadora

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Quito, 23 abr (EFE).- La aprobación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que ha estado en torno al 54 % en lo últimos años, está ahora en el 47,7 %, debido -entre otros temas- a la eliminación del subsidio al diésel del año pasado, reveló este jueves el español Álvaro Marchante, gerente de la encuestadora Comunicaliza.

Detalló que con la eliminación de ese subsidio -que supuso en septiembre pasado protestas indígenas focalizadas en la provincia andina de Imbabura- la aprobación de Noboa sufrió una bajada «bastante brusca», al pasar de 54 a 42 puntos, marcando la «primera vez que el presidente llegó a tener más rechazo que aprobación».

«De hecho, ahí el rechazo llegó prácticamente al 50 %, algo que hasta ese momento el presidente no había tenido», comentó en la televisión Teleamazonas al señalar que, a raíz de ello empezó a recuperarse hasta porcentajes cercanos al 50 %, aunque «no volvió a llegar al 54 %».

Recordó que con la consulta popular y referéndum de noviembre pasado en la que los ecuatorianos rechazaron las cuatro preguntas sobre temas de seguridad y política, entre otros, la aprobación de Noboa volvió a tener una caída en torno al 45 %.

«Desde entonces ha tenido pequeñas recuperaciones y ahora está en 47 puntos», subrayó al anotar que al momento Ecuador está «muy polarizado».

En ese sentido, indicó que el expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), la mayor fuerza de oposición al Gobierno de Noboa, tiene alrededor del «44-45 puntos de aprobación; Daniel Noboa entre 47 y 48 puntos».

«Es decir, prácticamente vemos un país dividido por apenas cuatro o cinco puntos de diferencia entre ambos», indicó el gerente de Comunicaliza, cuya encuesta se realizó entre el 10 y el 14 de abril, sobre una muestra de 4.126 personas en todo el país y que tiene un margen de error de 1,53 %.

Marchante destacó que Noboa «ha tomado decisiones que otros no pudieron, por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel. Dos presidentes previos se intentaron». EFE

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