El presidente de Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicano

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 15 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este viernes, tras una reunión con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que espera una eventual conexión ferroviaria con el Tren Maya del país norteamericano.

Aunque Guatemala no cuenta actualmente con transporte ferroviario activo, Arévalo de León indicó en rueda de prensa que la conexión ferroviaria «tiene un potencial enorme» en busca del desarrollo de ambas naciones y de la región.

«Conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice es una visión que compartimos y para lo cual acordamos promover el inicio de negociaciones ‘trinacionales’, así como los respectivos estudios de factibilidad», expuso el gobernante.

Las palabras del presidente tuvieron lugar tras un encuentro con Sheinbaum, de visita por unas horas en Guatemala, específicamente en el departamento (provincia) de Petén, en el norte del país centroamericano.

«Estamos concibiendo el Tren Maya como una solución de desarrollo que no se contrapone sino que fortalece la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible que además protege de una manera clarísima el patrimonio biológico, natural y cultural del país», dijo Arévalo de León.

«El Tren Maya (en Guatemala) no va a atravesar ningún área de reserva existente», subrayó Arévalo de León.

Sheinbaum, por su parte, detalló de igual manera que espera que la conexión ferroviaria sea no solo para el transporte de pasajeros, sino también para el traslado de carga.

«El Tren Maya es un éxito en México», complementó Sheinbaum en la rueda de prensa.

En mayo pasado, Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos para que la nación norteamericana colabore en la modernización de sus puertos y también en su vía férrea existente, compuesta por alrededor de 400 kilómetros y que no ha tenido actividad desde hace varias décadas.

Precisamente la semana pasada el Gobierno de Arévalo de León creó un comité para la reactivación del transporte ferroviario, aunque no existen fechas ni detalles específicos para la activación del mismo. EFE

