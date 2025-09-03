The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Indonesia asiste al desfile en Pekín tras cancelar el viaje por protestas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Senggigi (Indonesia), 3 sep (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, está este miércoles entre los invitados al desfile militar en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, después de que el sábado cancelara su asistencia debido a las violentas protestas que sacuden el país que lidera.

«El avión que transportaba al presidente Prabowo y su comitiva despegó desde la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en Yakarta, aproximadamente a las 20:00 horas (13:00 GMT)», confirmó la noche local del martes el portavoz del mandatario, Prasetyo Hadi.

Así, el presidente indonesio se suma como invitado al desfile en la capital china, al que también han acudido los líderes de Rusia y de Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-un.

El sábado pasado, el portavoz de Prabowo anunció la cancelación de su viaje a China, aduciendo las violentas protestas en varias ciudades de Indonesia, desatadas la semana pasada y que dejan al menos una decena de muertos, según Amnistía Internacional (AI).

Las manifestaciones comenzaron en Yakarta para posteriormente extenderse fuera de la capital, al conocerse que un incremento de presupuesto haría que los 580 miembros de la Cámara de Representantes indonesia pasaran a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o 12.000 euros.

El desfile comenzó a las 09:00 hora de Pekín (01:00 GMT) en la plaza de Tiananmen y durará unos 70 minutos, con 45 formaciones militares y un sobrevuelo aéreo, así como con un discurso y una revisión de tropas por parte del presidente chino, Xi Jinping.

La capital de la potencia asiática lleva semanas bajo fuertes medidas de seguridad, con controles especiales, prohibición de drones y vigilancia reforzada en puentes y pasos elevados, con vistas al evento en el China exhibe su poderío militar.

Además de Putin y Kim, presencian el desfile el primer ministro eslovaco, Robert Fico (único líder de la Unión Europea -UE- presente); los presidentes de Kazajistán y Uzbekistán, Kasim-Yomart Tokáyev y Shavkat Mirziyoyev; y otros dirigentes del Sudeste Asiático. EFE

mca/nvm

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR