El presidente de Israel considera como amenaza global el decomiso de un buque de bandera panameña en Ormuz

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo el miércoles que la incautación de un buque de bandera panameña en el estrecho de Ormuz demuestra que las acciones de Irán amenazan la «estabilidad del mundo entero».

El 22 de abril, el gobierno de Panamá dijo que fuerzas navales de Irán se apropiaron del barco y calificó el hecho como un «grave atentado» contra la seguridad marítima.

Según la cancillería panameña, la embarcación MSC-Francesca tiene bandera panameña y pertenece a italianos.

«Los intentos de Irán y sus aliados de amenazar, bloquear o perturbar la libertad de navegación en aguas internacionales, que han incluido la incautación de buques panameños, ponen en peligro la seguridad y la estabilidad del mundo entero», afirmó Herzog durante una visita oficial a Panamá.

Panamá «comprende, quizás mejor que nadie, la vital importancia de la libertad de navegación y por qué vale la pena luchar por ella», añadió Herzog en una declaración junto a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en referencia a la neutralidad que rige al canal de Panamá.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, desencadenada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, este país controla el estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Teherán ha dicho que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz. Por su lado, Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes por el estrecho.

Herzog también recordó a las 21 personas, la mayoría judíos, que murieron en un atentado en Panamá en 1994, al estallar un avión en pleno vuelo. El principal sospechoso fue recientemente extraditado desde Venezuela a Panamá.

Washington incluyó en un informe sobre terrorismo la caída de ese avión y lo vinculó a una posible acción de un comando suicida del movimiento chiita libanés Hezbolá, afín a Irán.

«Aún recordamos a las víctimas, a sus familias y recordamos su lección para el presente: la comunidad internacional no puede hacer la vista gorda ante el caos que el régimen iraní busca sembrar por todo el mundo», indicó Herzog.

Mulino, por su parte, destacó la «sólida relación» con Israel y el compromiso de Panamá con la «promoción de la paz y la estabilidad global».

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