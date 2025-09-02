The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Israel viaja el jueves al Vaticano y se entrevistará con el papa León XIV

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 2 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los «esfuerzos para lograr la liberación» de los rehenes de Hamás, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso «inmediato» de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamás.

Cinco meses después, Herzog, que regresará el mismo jueves por la tarde a Israel, vuelve a visitar el Vaticano para abordar con León XIV y Pietro Parolin otros temas centrales como la protección de las comunidades cristianas en Oriente Medio y para debatir con ellos sobre otros «asuntos políticos».

Después, el presidente israelí visitará la Biblioteca y el Archivo del Vaticano, y por la tarde regresará a Israel, agregó Presidencia sobre la visita de Herzog al sucesor del papa Francisco, quien llamaba casi a diario a la parroquia católica de Gaza y fue un ferviente defensor de la paz y del fin de la ofensiva israelí en la Franja.

Francisco llegó a pedir que se investigara la ofensiva de Israel como posible genocidio, lo que generó críticas por parte de las autoridades israelíes.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tardó tres días en expresar sus condolencias cuando el pontífice argentino falleció el pasado mes de abril, y a su funeral solo acudió el embajador de Israel ante la Santa Sede.

Sin embargo, Herzog sí acudió a la ceremonia de investidura de León XIV como nuevo papa.

La semana pasada, el pontífice estadounidense pidió que «se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza», en particular «el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones», puesto que el Gobierno de Israel quiere tomar ciudad de Gaza y que sus habitantes, más de un millón, se desplacen hacia el sur de la Franja, ya saturada de desplazados forzosos, según el Ejecutivo gazatí, que está en manos de Hamás. EFE

pcc/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR