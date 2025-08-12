The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de la Duma rusa visitará Corea del Norte

Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente de la Duma, cámara baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, visitará Corea del Norte el jueves y viernes, anunció el martes su servicio de prensa en un comunicado.

Volodin «visitará Pyongyang al frente de una delegación rusa por invitación de la Asamblea Popular Suprema» norcoreana «para participar en las festividades con motivo de los 80 años de la Liberación de Corea», agregó el comunicado de la Duma.

Rusia y Corea del Norte han intensificado los últimos años su cooperación militar, en la que los norcoreanos suministran armas y soldados para apoyar la campaña rusa contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Los dos países firmaron un acuerdo de defensa mutua durante una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte en 2024.

Un contingente de soldados norcoreanos participa junto a militares rusos en los combates en la región rusa de Kursk contra los ucranianos, que ocuparon ese territorio ruso fronterizo. 

Rusia afirmó haberlo recuperado en abril.

Ese mismo mes, Pyongyang confirmó por primera vez el envío de soldados al frente para apoyar a los soldados rusos.

A mediados de julio, el líder norcoreano, Kim Jong Un, aseguró a Moscú su apoyo «incondicional» contra Ucrania, durante una visita del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

bur/cn/mas/zm

