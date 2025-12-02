El presidente de Nigeria nomina a nuevo ministro de Defensa tras una ola de secuestros

3 minutos

Nairobi, 2 dic (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, nominó al general Christopher Gwabin Musa como nuevo ministro de Defensa, según informó este martes la Presidencia.

“En una carta dirigida al Senado, el presidente Tinubu expresó su confianza en la capacidad del general Musa para dirigir el Ministerio de Defensa y fortalecer aún más la arquitectura de seguridad de Nigeria”, indicó un comunicado.

El general Musa, de 58 años, se desempeñó como Jefe del Estado Mayor de Defensa entre 2023 y octubre de 2025 y recibió el premio internacional Colin Powell al servicio militar en 2012, que suele otorgarse a militares que hayan demostrado excelencia en servicio, liderazgo, desempeño operativo y compromiso con la disciplina y los valores del ejército.

Entre 2019 y 2021, fue subdirector de Entrenamiento y Operaciones del Centro de Infantería y de la Fuerza Multinacional Conjunta en la región del lago Chad y en 2021 asumió como comandante del Teatro de Operaciones Hadin Kai, nombre oficial de la ofensiva contra los grupos yihadistas del Boko Haram.

Posteriormente, lideró el Cuerpo de Infantería del Ejército Nigeriano antes de su nombramiento como Jefe del Estado Mayor de Defensa.

Tinubu propuso a Musa como sucesor de Badaru Abubakar, quien presentó su renuncia este lunes, tras una serie de secuestros masivos, el más notorio el 21 de noviembre, cuando 303 estudiantes y doce profesores fueron secuestrados por hombres armados en la Escuela Católica de Secundaria St. Mary’s, en el estado de Níger (centro-oeste), aunque 50 alumnos lograron huir hasta ahora.

El jefe de Estado nigeriano declaró la «emergencia de seguridad nacional» el 26 de noviembre pasado por la ola de secuestros masivos que sacudió al país en las últimas semanas.

Una situación que pasó a primer plano a finales de octubre, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, designó a Nigeria como «país de particular preocupación» -designación del Departamento de Estado por violaciones a la libertad religiosa- tras denunciar que cristianos son «masacrados» en Nigeria por «islamistas radicales».

Trump amenazó incluso con una intervención militar, pese a que el Gobierno nigeriano rechazó sus alegaciones.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de «bandidos», término usado para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad de Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, y aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 siguen regresar a sus casas. EFE

aam/lar