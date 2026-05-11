El presidente de Paraguay llega a Filipinas para una reunión con Ferdinand Marcos Jr.

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Bangkok, 11 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunirá este lunes con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en Manila, en lo que será el primer encuentro entre mandatarios de ambos países desde que se establecieron estas relaciones bilaterales en 1962.

El mandatario sudamericano arribó el domingo al archipiélago, procedente de Taiwán, y prevé encabezar las reuniones entre las delegaciones de ambos gobiernos, así como participar en un encuentro de alto nivel con empresarios filipinos y en la firma de acuerdos bilaterales.

A las conversaciones, informó Asunción, asistirán representantes de la Cámara de Comercio de Industria de Filipinas y de la Red de Inversiones y Exportaciones del gobierno paraguayo.

Peña recibirá honores este lunes en el Palacio presidencial de Manila, en el marco de «una visita que resalta el compromiso compartido de ambos países con la democracia, el estado de derecho y la cooperación internacional», según una nota de prensa de la agencia pública filipina PNA.

Manila considera a Asunción «un socio emergente de Filipinas en América Latina, y ambos países buscan ampliar su colaboración y diversificar sus alianzas económicas», prosigue el texto, que no señala puntos específicos de la agenda establecida para la reunión entre los mandatarios.

Peña partió a Manila tras concluir su visita de Estado a Taiwán, donde expresó su condena a los ejercicios militares chinos y a la «presión económica» de Pekín sobre el territorio autogobernado.

El líder sudamericano llegó el pasado jueves a Taiwán en su tercer viaje a la isla desde que fue electo presidente, al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en el marco de una visita de Estado que terminó con la firma de varios acuerdos de cooperación.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

De hecho, el Gobierno chino instó el jueves pasado a las autoridades paraguayas a romper sus vínculos diplomáticos con Taiwán y a situarse del «lado correcto de la historia». EFE

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