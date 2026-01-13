El presidente groenlandés dice que elige a Dinamarca antes que a Estados Unidos

1 minuto

Copenhague, 13 ene (EFE).- El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo este martes que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, que ha amenazado con hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, elegiría seguir en el país nórdico.

«Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos», dijo Nielsen en rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EFE

alc/smm/rcf