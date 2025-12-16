El presidente Noboa se reúne con el primer ecuatoriano que viajará al espacio

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 15 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno con Juan Fernando Salinas, quien en 2026 se convertirá en el primer ecuatoriano que viajará al espacio, informó la Presidencia.

«Siempre tenemos buenas sorpresas de ecuatorianos que llegan lejos y (estoy) muy contento de poder felicitarlo personalmente y poder entregarle también la moneda de la Presidencia de la República», dijo Noboa en un video difundido por el Ejecutivo.

Salinas, que nació en el municipio andino de Ambato, de la provincia de Tungurahua, viajará en 2026 en una misión suborbital de la compañía estadounidense de transporte aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, de acuerdo a medios locales.

Es ingeniero aeroespacial y piloto comercial graduado en Estados Unidos, país al que migró hace 27 años. La Presidencia señaló que «ha tenido una destacada trayectoria internacional en la industria aeronáutica y para materializar este histórico objetivo».

Además, señaló que busca «alianzas estratégicas para consolidar un proyecto de orgullo nacional que impulse el interés en la ciencia, la innovación y la exploración espacial».

Tras la reunión con Noboa, el piloto señaló que viajar al espacio será el resultado de muchos años de esfuerzo. Recordó que al llegar a EE.UU. trabajó limpiando en un aeropuerto y posteriormente pudo tener la oportunidad de formarse como ingeniero aeroespacial y piloto comercial.

Hace dos años, un trabajo con aspirantes a astronautas le permitió acercarse a agencias espaciales privadas y comenzó un proceso de selección para poder ir al espacio. «Después de varios meses de conversaciones, entrevistas y de entregar documentos, se me concedió el privilegio de viajar», señaló Salinas.

Aseguró que hizo una «investigación exhaustiva» y se dio cuenta de que «no hay ningún registro de ningún ecuatoriano que haya ido al espacio», por lo que decidió volver al país para amplificar la noticia.

«Espero poder tener en el futuro la oportunidad de trabajar con el Gobierno y con la empresa privada para poder crear organizaciones que puedan brindar becas para niños y jóvenes que puedan estudiar ciencias exactas y ciencias del espacio», concluyó. EFE

cbs/sbb