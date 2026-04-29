El presidente paraguayo, Santiago Peña, cumplirá su primera visita oficial a Filipinas

2 minutos

Asunción, 29 abr (EFE).- La Presidencia de Paraguay informó este miércoles que el mandatario, Santiago Peña, cumplirá, entre el 10 y 12 de mayo, su primera visita oficial a Filipinas, un país con el que la nación suramericana inició un proceso de fortalecimiento de lazos diplomáticos y económicos a finales del pasado año.

En una comunicación al Congreso para informar del viaje, el Ejecutivo indicó que la visita de Peña a Manila se producirá inmediatamente después de su gira de trabajo en Taiwán, anunciada ayer por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia en Asunción, Javier Giménez.

El viaje a Taiwán, que se anunció hoy, se realizará entre el 6 y el 10 de mayo.

«Se aclara a todos los efectos que si bien las respectivas propuestas de agenda ya se encuentran cerradas, las mismas podrían sufrir ajustes dentro de las fechas mencionadas por razones imprevistas, en cuyo caso ello será debidamente comunicado», se añadió en la comunicación.

Paraguay y Filipinas sostienen relaciones diplomáticas desde diciembre de 1962. No se tiene conocimiento de visita oficial de algún mandatario paraguayo al país del sudeste asiático, pese a la longevidad de la relación entre ambas naciones.

En septiembre pasado, los cancilleres de Paraguay y Filipinas, Rubén Ramírez y Theresa Lazaro, respectivamente, se reunieron en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y acordaron crear «un mecanismo de consulta política, impulsar el intercambio comercial, agroindustrial y logístico, y profundizar la colaboración en seguridad y defensa», según informó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

Según la prensa local, el viaje de Peña a Filipinas será el número 66 desde que asumió el cargo en agosto de 2023, un dato que causa las críticas de un sector de la oposición. EFE

rgc/gpv