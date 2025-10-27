El presidente Paul Biya gana a sus 92 años las elecciones presidenciales en Camerún

1 minuto

Nairobi, 27 oct (EFE).- El presidente de Camerún y candidato a la reelección, Paul Biya, de 92 años, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre, según los resultados oficiales anunciados este lunes por el Consejo Constitucional.

Biya, que logró su octavo mandato, obtuvo el 53,66 % de los votos, anunció el presidente del Consejo Constitucional, Clément Atangana, durante la proclamación oficial celebrada en el Palacio de Congresos de Yaundé, la capital.

El anuncio llega un día después de que cuatro personas murieran y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos en Duala, capital económica del país, durante protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles de las elecciones. EFE

pga/pa/jgb