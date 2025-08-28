The Swiss voice in the world since 1935

El presidente serbio asistirá al gran desfile militar chino del 3 de septiembre en Pekín

1 minuto

Zagreb, 28 ago (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, asistirá la semana próxima al desfile militar que China organiza con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la plaza Tiananmén de Pekín, informó este jueves la agencia de noticias serbia Tanjug.

En la ceremonia, organizada el próximo 3 de septiembre con motivo del 80 aniversario del fin de la ocupación de territorios chinos por parte de Japón, participarán 26 líderes extranjeros, entre ellos, el ruso Vladimir Putin, el norcoreano Kim Jong-un y, de la Unión Europea (UE) el primer ministro eslovaco, Robert Fico, afirma la agencia en base a fuentes extranjeras.

El propio Vucic, que el 9 de mayo pasado asistió al gran desfile militar de Moscú con motivo del «Día de la Victoria» sobre el fascismo, había dicho hace varias semanas que en septiembre volvería a reunirse con Putin y con el presidente chino, Xi Jinping.

Serbia, candidata a entrar en la UE, mantiene estrechos lazos con Moscú y Pekín, y a diferencia de otros países miembros y candidatos no aplica sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. EFE

