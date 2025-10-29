El presidente surcoreano defiende rol de APEC frente a proteccionismo antes de ver a Trump

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, defendió este miércoles el rol del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) frente al proteccionismo, antes de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«En un momento en el que resurgen el proteccionismo y las políticas centradas en los intereses nacionales, y en el que la supervivencia inmediata es la principal preocupación, hablar de cooperación, crecimiento mutuo y desarrollo inclusivo puede parecer vacío», dijo Lee en un almuerzo de directores ejecutivos de empresas de la APEC.

El mandatario surcoreano subrayó el papel del foro «para hacer frente a estas crisis» y fortalecer la «cooperación multilateral», antes de que Trump intervenga en el mismo almuerzo tras llegar a Corea del Sur esta mañana.

El magnate neoyorquino se reunirá este miércoles con Lee, un encuentro que se espera esté centrado en un acuerdo comercial bilateral anunciado por EE.UU. en julio, pero cuyos términos han generado discrepancias.

En particular, ambos países mantienen posturas dispares en torno al destino de la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EE.UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %.

El punto central de la visita de Trump a Corea del Sur será la reunión con Xi Jinping del jueves en la ciudad de Busán, último punto de su gira asiática antes de regresar a Washington y su primer cara a cara desde que el líder republicano regresó al poder en enero pasado.

El republicano había sugerido la posibilidad de verse también con el líder norcoreano, Kim Jong-un, pero en declaraciones a la prensa este miércoles pareció descartar la posibilidad al afirmar que el esperado encuentro se producirá en un futuro no muy lejano. EFE

