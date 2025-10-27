El presidente surcoreano promete más cooperación con la ASEAN contra los centros de estafa

2 minutos

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, aseguró este lunes que su país aumentará la cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para combatir los centros de ciberestafas que han proliferado en la región.

«Las redes criminales organizadas, como los centros de estafas, se han extendido por zonas fronterizas donde el Estado de derecho es débil, y por desgracia muchos jóvenes se convierten en víctimas de crímenes transnacionales», dijo Lee en Kuala Lumpur durante la cumbre, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana Yonhap.

El mandatario explicó que la Policía Nacional surcoreana trabajará junto con ASEANAPOL, un grupo que fomenta la cooperación entre las fuerzas de seguridad del Sudeste Asiático, para perseguir a estos grupos criminales.

Sus palabras llegan entre la polémica en el país asiático por la muerte, presuntamente en cautiverio, de un estudiante universitario surcoreano en Camboya, que aparentemente fue secuestrado y torturado por uno de estos grupos tras llegar al país atraído por una oferta de trabajo.

El caso, desvelado por los medios de Corea del Sur en el último mes, motivó la repatriación de decenas de surcoreanos detenidos en Camboya por su presunta participación en estafas por internet.

Un grupo de 64 personas llegaron hace algo más de una semana a Seúl desde Camboya, muchos de los cuales han acabado después enfrentándose a órdenes de arresto por participar en actividades de fraude en línea como estafas románticas, falsas propuestas de inversión o ‘phishing’ contra compatriotas.EFE

mca-jdg/daa/gad