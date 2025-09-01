El presupuesto público de Perú para 2026 es el más conservador en 17 años, según Gobierno

3 minutos

Lima, 1 sep (EFE).- El proyecto de presupuesto general del Estado del sector público de Perú para el 2026 es el más conservador de los últimos 17 años, con un incremento de 2,3 % respecto al de este año, consistente con la evolución de los ingresos del gobierno previstos para el próximo año, en que se realizarán las elecciones generales, indicó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas.

La cartera de Economía precisó, en un comunicado de prensa, que la programación multianual del presupuesto garantiza el cumplimiento de la regla de déficit fiscal y una trayectoria de deuda estable, dando prioridad al uso eficiente de activos financieros, para evitar presiones de mayor endeudamiento.

El pasado viernes, el Ejecutivo peruano aprobó el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2026 por valor de 257.562 millones de soles (73.000 millones de dólares o 62.400 millones de euros), con incrementos en partidas de 8,6 % para los gobiernos regionales y de 3 % para los municipios.

El proyecto de presupuesto 2026, que debe ser sometido a votación en el Congreso, se ha diseñado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit de 1,8 % del producto interno bruto (PIB), indicó el ministerio peruano.

Recordó este lunes que, si bien la política fiscal de Perú es «sólida», enfrenta riesgos derivados de eventuales iniciativas legislativas que reduzcan ingresos (como las exoneraciones o beneficios tributarios) o que incrementen gastos permanentes (como nombramientos o aumentos salariales sin sustento técnico).

El ministerio de Economía detalló que, a julio pasado, el déficit fiscal acumulado se situó en 2,6 % del PIB, con la proyección de cerrar el 2025 en 2,2 %, en cumplimiento estricto de la regla fiscal.

La deuda pública bruta se mantiene en torno a 32,1 % del PIB, mientras que las reservas internacionales netas representan cerca del 27 % del PIB.

Asimismo, la inflación de agosto se ubicó en 1,1 % y el riesgo país permanece por debajo del promedio regional.

De igual forma, el Ministerio indicó que Perú mantiene el grado de inversión con perspectiva estable, otorgado por las principales agencias calificadoras internacionales (Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s), lo cual «evidencia la confianza de los mercados financieros en la solidez macroeconómica del país».

También mencionó que el PIB creció 3,4 %, en el primer semestre según el Banco Central de Reserva, impulsado por un gasto privado dinámico.

Además, las expectativas empresariales a 12 meses se mantienen en el tramo optimista, lo que confirma que «la trayectoria de crecimiento prevista es sostenible» y que no se anticipan impactos significativos del proceso electoral del 2026, para elegir presidente y congreso bicameral, sobre la inversión o la actividad económica. EFE

