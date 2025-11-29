El primer ministro australiano contrae matrimonio en una ceremonia privada

Sídney (Australia), 29 nov (EFE) .– El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, contrajo matrimonio con su pareja, Jodie Haydon, en una ceremonia privada celebrada este sábado, convirtiéndose así en el primer mandatario del país en casarse mientras ejerce el cargo.

El enlace tuvo lugar en The Lodge, la residencia oficial del jefe de Gobierno en Camberra, y se mantuvo en secreto hasta su celebración, reuniendo a familiares cercanos y a un reducido grupo de invitados, entre ellos varios ministros del gabinete y personalidades públicas.

Albanese confirmó la celebración de la boda con Haydon con un pequeño vídeo en sus redes sociales en el que escribió «married» (casados) y ambos difundieron un breve comunicado tras el acto: «Estamos absolutamente encantados de compartir nuestro amor y compromiso de pasar nuestras vidas juntos, frente a nuestra familia y amigos más cercanos».

La pareja, que inició su relación en 2020 tras coincidir en un acto empresarial, intercambió votos escritos por ellos mismos y fue un celebrante del estado de Nueva Gales del Sur quien ofició la ceremonia, según detalló la cadena pública australiana ABC.

Haydon llegó al altar acompañada por sus padres, mientras que su sobrina de cinco años ejerció de niña de las flores y el perro del primer ministro, Toto, actuó como portador de los anillos. Tras la ceremonia, la pareja salió al compás de ‘Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)’, de Stevie Wonder.

Las alianzas fueron elaboradas por una joyería de Sídney y el vestido de la novia procedía de una firma local, en un gesto que subraya los vínculos personales de la pareja con la ciudad más poblada del país. Los costes del evento fueron asumidos de manera privada por los recién casados.

Albanese, de 61 años, había pospuesto la boda hasta después de las elecciones de mayo, en las que su agrupación, el Partido Laborista, obtuvo una amplia mayoría que le permitió ser revalidado en el cargo.

La pareja realizará una breve luna de miel dentro de Australia antes de regresar a sus obligaciones oficiales, aunque se desconoce su ubicación exacta.

Este es el segundo matrimonio del primer ministro, que tiene un hijo de su unión anterior, con la política australiana Carmel Tebbutt.

Su relación con Haydon, de 46 años y dedicada al sector financiero, ha adquirido visibilidad pública en los últimos años, cuando le ha acompañado en actos oficiales dentro y fuera del país, incluidos eventos diplomáticos en Washington y Londres. EFE

