El primer ministro de Australia apoya retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono

afp_tickers

1 minuto

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, abogó este lunes por retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono británico a raíz de su arresto la semana pasada.

En una carta enviada a su homólogo británico Keir Starmer, Albanese afirmó: «mi gobierno aceptaría cualquier propuesta de retirarlo de la línea de sucesión real».

«Son unas acusaciones graves y los australianos se las toman seriamente», agregó Albanese.

El gobierno británico está contemplando aprobar una ley para sacar de la línea de sucesión al trono a Andrew Mountbatten-Windsor, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.

Fue detenido después de que se divulgaran unos correos electrónicos extraídos de los archivos de Jeffrey Epstein, que sugieren que transmitió información potencialmente confidencial al financiero y delincuente sexual estadounidense.

Tras estas revelaciones, el rey Carlos III despojó a su hermano de todos sus títulos y lo expulsó de la vivienda en que residía, en Windsor.

Aún así, sigue ocupando el 8º puesto en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de la princesa Lilibet, hija de su sobrino el príncipe Enrique.

Australia fue colonia británica durante más de 100 años y ganó su independencia, de facto, en 1901 pero sigue perteneciendo a la Mancomunidad Británica (Commonwealth) y su jefe de Estado es Carlos III.

oho/lb/jvb/eg