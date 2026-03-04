El primer ministro de Haití presenta un nuevo gobierno que funcionará hasta las elecciones

Puerto Príncipe, 4 mar (EFE).- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, presentó un nuevo Gobierno en el que incorpora once nuevos ministros y se renuevan seis del ejecutivo anterior, para ejercer funciones hasta las próximas elecciones, previstas el próximo 30 de agosto en su primera vuelta.

Esta remodelación, presentada la noche del martes, se produce casi un mes después de que el mandatario asumiera en solitario la gobernanza del país tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) el 7 de febrero, y una semana después de la firma por parte de los partidos y agrupaciones políticas del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones.

El jefe del Gobierno reafirmó que la acción gubernamental se articulará en torno a la seguridad, la recuperación económica y social y la organización de elecciones, según anunció la Primatura en un comunicado.

Haití organizó sus últimos comicios entre 2015 y 2016, durante un período de transición que terminó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en 2017 y fue asesinado en julio de 2020, cinco meses después de que el Consejo Superior Judicial pusiera fin a su mandato.

Reparto de cargos

Serge Gabriel Collin fue nombrado ministro de Economía, Raina Forbin asume Asuntos Exteriores y el antiguo director de la Policía Nacional, Mario Andrésol, asume como ministro de Defensa, entre los nuevos nombramientos.

Se mantienen en el Gobierno los ministros del Interior, Paul Antoine Bien-Aimé; de Justicia, Patrick Pelissier; o Sanidad, Bertrand Sinal.

Además, en esta remodelación, Sharina Lochard fue nombrada secretaria de Estado de Colectividades Territoriales y Jean Willio Patrick Chrispin, secretario de Estado de Comunicación.

Medidas del nuevo gobierno

En su discurso, el primer ministro elogió «el sentido del compromiso y el espíritu de superación de los miembros del Gobierno saliente, que han trabajado en un contexto de crisis particularmente difícil, dando prioridad al interés superior de la nación haitiana».

Fils-Aimé insistió también en la necesidad de pasar decididamente a la acción. «Se acabó el tiempo de los discursos bonitos», declaró, e instó a los nuevos ministros a adoptar una gestión «sana, rigurosa y transparente de los recursos públicos».

Precisó que se deberán reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití y la Fuerza de Represión de Pandillas para recuperar el control total de las zonas bajo el dominio de los grupos criminales y restablecer de forma duradera la autoridad del Estado.

A nivel económico, señaló que el nuevo ejecutivo deberá poner en marcha medidas concretas después de dialogar con representantes del sector privado y socios financieros, así como acompañar a agricultores y empresarios, reactivar la producción nacional y crear un clima propicio para la inversión, en particular la extranjera.

Asimismo, tendrá que establecer los mecanismos institucionales, logísticos y de seguridad necesarios para la organización de elecciones «libres, honestas y creíbles», con vistas a renovar al personal político y restablecer el orden constitucional. EFE

