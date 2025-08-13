El primer ministro de Nueva Zelanda dice que Netanyahu «ha perdido el norte» en Gaza

Bangkok, 13 ago (EFE).- El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, dijo este miércoles que su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu, «ha perdido el norte» en Gaza, después de indicar esta semana que sopesa reconocer el Estado de Palestina.

«Lo que está sucediendo en Gaza es absolutamente espantoso. Netanyahu está llegando demasiado lejos, creo que ha perdido el norte», declaró Luxon a los medios a la salida del Parlamento, calificando de «inaceptable» los últimos ataques de Israel.

El dirigente señaló que Netanyahu «no está escuchando» a la comunidad internacional.

«Le hemos pedido la entrega de asistencia humanitaria sin restricciones. No ha sucedido. Le hemos dicho que el desplazamiento forzado de la población y la anexión de Gaza violaría las leyes internacionales (…) Y él simplemente no escucha», remarcó Luxon.

Las declaraciones del primer ministro llegan después de que su Gobierno anunciara el lunes que se plantea reconocer el Estado de Palestina, en medio de la tendencia mundial impulsada por países como Francia, Canadá y Reino Unido.

El Gobierno laborista de Australia, el aliado más cercano de Nueva Zelanda, dijo ese mismo lunes que reconocerá a Palestina en septiembre, cuando se celebrará la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

El Ejecutivo neozelandés matizó entonces que tiene que «evaluar cuidadosamente su postura» y escuchar una «amplia gama de opiniones» antes de dar el paso.

La posición de Luxon, de perfil conservador, también coincide con una polémica en el Parlamento del país a raíz de la expulsión el martes de la colíder del Partido Verde, Chloe Swarbrick, al negarse a pedir disculpas por un comentario en la Cámara que insinuaba que el resto de diputados eran unos cobardes por no apoyar un proyecto de ley para «sancionar a Israel por sus crímenes de guerra».

Swarbrick fue expulsada de nuevo hoy por el mismo motivo y al abandonar la sala gritó «¡Palestina libre!», recoge el diario New Zealand Herald. EFE

