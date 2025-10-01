El primer ministro estonio dice en Copenhague que Rusia pone a prueba a toda Europa

Copenhague, 1 oct (EFE).- El primer ministro estonio, Kristern Michal, dijo este miércoles antes de la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Copenhague que Rusia pone actualmente a prueba a toda Europa.

«Rusia está poniendo a prueba a Europa, lo cual es bastante evidente ya que, hace poco más de una semana, tres aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio», indicó el jefe del Gobierno de Estonia, que recordó así la reciente violación del espacio aéreo de su país a cargo de un trío de cazas rusos modelo MiG-31.

«Vemos los incidentes con drones en Dinamarca, vemos lo que está sucediendo en Polonia, etcétera. Por lo tanto, está claro que no se trata sólo de un problema fronterizo», agregó Michal.

«La respuesta de Europa debe ser reforzar diferentes capacidades, como las aéreas, las de defensa, los drones, etcétera, mediante la financiación y la adquisición conjuntas», abundó Michal, antes de advertir de que las provocaciones rusas no deben cohibir a la UE a la hora de ayudar a Ucrania.

«Ucrania necesita más armamento, ayuda y dinero, y también deberíamos utilizar los activos rusos congelados en la medida de lo posible para ello», dijo Michal, que indicó así que está a favor de utilizar los activos rusos congelados en Europa para ayudar a Ucrania.

El jefe del Gobierno estonio también afirmó que Ucrania y Moldavia deberían formar parte de la ampliación de la UE «lo antes posible». EFE

