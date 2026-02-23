El propietario de puente entre EEUU y Canadá donó un millón de dólares al círculo de Trump

Toronto (Canadá), 23 feb (EFE).- El propietario del único puente que en la actualidad conecta las ciudades de Detroit (EE.UU.) y Windsor (Canadá) donó un millón de dólares a un comité de acción política de Donald Trump poco antes de que el presidente de Estados Unidos amenazase con impedir la apertura de un nuevo puente que le hará competencia.

Documentos disponibles este lunes en la web de la Comisión Federal de Electoral de EE.UU. revelan que Matthew Moroun, propietario del puente de peaje Ambassador, entregó un millón de dólares a MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), el comité de acción política que apoya a Trump, el 16 de enero de 2026.

La donación fue reportada inicialmente por The New York Times.

Menos de un mes después, el 9 de febrero, Trump anunció que bloquearía la apertura del nuevo puente, denominado Gordie Howe y que es propiedad del Gobierno canadiense, hasta que EE.UU. fuera compensado con una cantidad indeterminada.

«No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos», escribió Trump en su red Truth Social, donde también anunció el inicio «inmediato» de negociaciones entre ambos países.

Estados Unidos y Canadá acordaron la construcción del puente Gordie Howe, que ya está terminado y que ha costado más de 6.000 millones de dólares, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 como forma de asegurar el transporte por carretera entre los dos países, entre Detroit y Windsor, un paso de gran importancia económica, especialmente para el sector del automóvil.

En 2017, durante su primera presidencia, Trump incluyó la construcción del puente entre las infraestructuras prioritarias para su Administración y el presidente estadounidense firmó una declaración conjunta con el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, apoyando su rápida conclusión.

Tras la donación en enero, Moroun se reunió en la Casa Blanca con integrantes de la Administración Trump. Horas después de la reunión, el presidente estadounidense anunció su intención de bloquear la apertura del puente Gordie Howe.

En una entrevista con EFE el pasado 10 de febrero, el alcalde de Windsor, Drew Dilkens, señaló que la familia Moroun ha intentado bloquear en el pasado el nuevo puente.

«Una vez que el puente esté abierto, se calcula que entre el 60 y el 70 % del tráfico actual del puente Ambassador lo absorberá el puente Gordie Howe. Tendrá un impacto dramático e inmediato en el negocio del Ambassador», dijo Dilkens.

El puente Ambassador ha tenido desde su construcción en 1929 el monopolio, en la práctica, de gran parte del tráfico por carretera entre dos de las zonas industriales más importantes de los dos países.

En 2024, el puente Ambassador fue utilizado por 2.280.569 camiones y 3.946.009 automóviles, que pagaron peaje. Se estima que el puente genera anualmente hasta 270 millones de dólares estadounidenses en ingresos para la familia Moroun.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, indicó este lunes que tanto la familia Moroun como la empresa que opera el puente, y que pertenece a los Moroun, han gastado más de dos millones de dólares desde 2020 en campañas de influencia y donaciones al Partido Republicano y a los comités de acción política de Trump. EFE

jcr/psh