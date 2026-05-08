El prorruso Rumen Radev es elegido primer ministro de Bulgaria con mayoría absoluta

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Varna (Bulgaria), 8 may (EFE).- El prorruso y eurocrítico Rumen Radev ha sido elegido este viernes nuevo primer ministro de Bulgaria con el apoyo de 124 de los 240 diputados del Parlamento, tras haber ganado con mayoría absoluta las elecciones anticipadas del pasado día 19, las octavas en cinco años.

El exmilitar de 64 años dimitió el pasado enero tras nueve años como jefe del Estado y fundó el partido Bulgaria Progresista, con el que reunió rápidamente un gran apoyo popular hasta lograr el 44,6 % de los votos y 131 de los 240 escaños del Parlamento.

El nuevo jefe de Gobierno anunció poco antes de la votación de hoy que afrontar el encarecimiento de la vida será su primera prioridad.

«Estos son los problemas más dolorosos que sufren los búlgaros en este momento. El lunes próximo presentaremos proyectos de leyes que facilitarán un mayor control de los precios», anunció.

También adelantó que será difícil que el país no acumule más deuda pública pero prometió que no habrá aumento de impuestos ni recortes en las prestaciones sociales.

Entre el resto de prioridades, enumeró la aprobación del presupuesto nacional, reformar el sistema judicial y «destruir el modelo oligárquico que ha secuestrado al Estado».

Tras la elección hoy de Radev, el Parlamento dio también el visto bueno al nuevo Ejecutivo, el primero con un sólida mayoría y que se espera logre superar la parálisis institucional, con siete primeros ministros diferentes, que sufre desde 2021 el país más pobre de la Unión Europea.

Radev ganó las elecciones con un mensaje nacionalista centrado en la regeneración del Estado, la seguridad nacional y la lucha contra la corrupción.

En política exterior, Radev ha defendido que se puede combinar la pertenencia a la Unión Europea y la OTAN con una postura crítica hacia las sanciones contra Rusia.

También aboga por mantener el diálogo con Moscú y se opone al envío de ayuda militar a Ucrania, argumentando que prolonga el conflicto. EFE

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