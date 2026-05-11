El pueblo egipcio al que la venta de miel y de abejas le ha dado 80 años de pleno empleo

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Ali Mustafa

Hesa Shebshir (Egipto), 11 may (EFE).- Al pueblo egipcio de Hesa Shebshir se le conoce como la «tierra del Corán y la miel», a lo que se podría añadir del «pleno empleo», pues así lleva siendo desde que sus habitantes comenzaron a criar abejas por entretenimiento, sin imaginar que acabarían condicionando toda la actividad productiva del lugar desde hace ya más de 80 años.

Esta pequeña población de las fértiles tierras del delta del Nilo, situada a unos 100 kilómetros al norte de El Cairo, lleva más de 80 años dedicándose a la apicultura, y sus mieles y abejas se han convertido en las más famosas de todo Egipto, con un gran éxito comercial en los países del golfo Pérsico.

Uno de los apicultores del pueblo, Amin, de 32 años, explica orgulloso a EFE que en Hesa Shebshir no hay «ni una sola cafetería» porque «aquí todos están trabajando o estudiando».

Así lo dejan ver también las tiendas de miel, centros de exportación o talleres de colmenas que bordean la carretera general, y las escuelas coránicas y de educación infantil que se extienden por las calles.

Amin produce miel y cría abejas o colmenas «vivas» (es decir, ya con sus abejas productoras) para exportar. Embutido en un traje protector mientras emplea un soplador de humo para calmar a los insectos e inspeccionar sus panales, da «gracias a Dios» por «el sistema integral dedicado a la apicultura» que emplea a la mayoría de los habitantes de su pueblo.

Pero otros apicultores, como Mohamed al Sawahli miran al futuro con recelo, pues los efectos de la guerra y de la crisis económica que vive Egipto «han reducido las exportaciones en al menos un 50 %» en el pueblo, según dice, poniendo en riesgo los empleos que dan vida a Hesa Shebshir.

La apicultura en Egipto

Al Sawahli también señala a EFE que, a pesar de la fama que le ha reportado a su pueblo la larga tradición apícola, el de Hesa Shebshir no es un caso único, pues las exportaciones de «miel de alta calidad» y de abejas egipcias tienen gran importancia para amplias áreas del país africano, como el sur o el desierto del Sinaí.

El presidente de la Unión Árabe de Apicultores, Fathi Bahiri confirma a EFE que «Egipto ocupa una posición de liderazgo mundial en la venta de colmenas de abejas vivas y es considerado el principal exportador de Oriente Medio».

Sitúa el volumen de exportación del país en un promedio anual de 1,3 millones de colmenas y destaca que sus principales compradores son los estados del golfo Pérsico y algunos países africanos.

«Lo que distingue a las abejas egipcias del resto es su alta productividad, su adaptabilidad a nuevos entornos y su resistencia: su capacidad de soportar altas temperaturas y condiciones adversas constituyen una ventaja significativa para países como los del golfo» Pérsico, aclara.

Según el último informe de exportaciones del Ministerio de Agricultura egipcio, las exportaciones de miel natural alcanzaron en 2024 un total de 2.266 toneladas, con un valor equivalente a casi 5 millones de dólares, siendo la miel para consumo alimentario la más demandada, con 2.198 toneladas.

Las exportaciones de abejas vivas ascendieron a 1.660.801 unidades o colmenas durante 2024, con un valor de casi 19 millones de dólares, de acuerdo con la información publicada por las autoridades económicas egipcias.

Sin embargo, «a pesar del liderazgo mundial de Egipto en la exportación de abejas vivas, el verdadero reto se encuentra en pasar de exportar colmenas a producir y exportar las mejores variedades de miel, lo que permite desarrollar la industria apícola y sus productos», apunta Bahiri.

Por ello lamenta la existencia de barreras, como los «altos costes» del material apícola, los seguros de exportación, o la producción de «miel adulterada», que daña la confianza en los productores locales.

Otros riesgos para la industria, en general, y para esta población, en particular, son -apunta Amin- el aumento del coste del azúcar, necesario para alimentar a los insectos cuando escasea el néctar, y la fluctuación de los precios de venta de las abejas, dada la crisis económica que sufre Egipto en los últimos años. EFE

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