El R.Unido volverá a unirse en 2027 al programa Erasmus de intercambio de estudiantes

1 minuto

Londres, 17 dic (EFE).- El Gobierno británico confirmó este miércoles que «ha acordado con éxito» las condiciones para volver a unirse en 2027 al programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus, del que había salido como parte del acuerdo del Brexit pero que ahora regresa para impulsar la relación con la Unión Europea (UE).

En un comunicado, el Ejecutivo del laborista Keir Starmer señaló que este programa -Erasmus+- ampliará las oportunidades para que jóvenes de todos los orígenes, estudiantes y personal educativo, juvenil y deportivo estudien y se formen en el extranjero.

El fortalecimiento de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sigue beneficiando a la ciudadanía británica con medidas que benefician el empleo, las facturas y las fronteras, precisó el Gobierno. EFE

