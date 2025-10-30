El Reino Unido destina casi tres millones de euros en ayuda humanitaria para Jamaica

Londres, 30 oct (EFE).- El Gobierno británico anunció este jueves un aporte de 2,5 millones de libras (2,8 millones de euros) para facilitar ayuda humanitaria a Jamaica tras la devastación provocada por el paso del huracán Mellissa en la región del Caribe.

Estos fondos permitirán una respuesta humanitaria rápida, que incluye la entrega de suministros de emergencia, filtros de agua y mantas, para ayudar a prevenir lesiones y brotes de enfermedades, según informó el Ministerio británico de Exteriores.

Expertos humanitarios y técnicos del Reino Unido también se están desplegando en la región para ayudar en la entrega de la ayuda.

«El Reino Unido está actuando con rapidez para apoyar a las autoridades jamaicanas en la prestación de ayuda humanitaria y asistencia técnica en respuesta a esta terrible tormenta», señaló en la nota la ministra de Exteriores, Yvette Cooper.

«También se han desplegado equipos especializados de respuesta rápida en la región para brindar asistencia consular las 24 horas a los ciudadanos británicos afectados por la devastación del huracán Melissa», añadió la ministra.

Mientras, el buque de patrulla de alta mar «HMS Trent» está en la región para ofrecer apoyo en caso de desastre, si fuera necesario.

El huracán ha provocado inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras de Jamaica. EFE

