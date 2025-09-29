El Reino Unido dice que trabaja con la UE para «un ambicioso acuerdo de movilidad juvenil»

Londres, 29 sep (EFE).- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, aseguró este lunes que el Gobierno del Reino Unido trabaja con la Unión Europea (UE) para obtener «un ambicioso acuerdo de movilidad juvenil», en su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista.

Reeves afirmó que quiere que los jóvenes británicos tengan las mismas oportunidades que tuvo su generación y que viajar y conocer otras culturas no sea «un privilegio exclusivo de las personas adineradas».

«No debemos privar a los jóvenes de oportunidades que mi generación daba por sentadas, lo que implica rechazar las políticas de aislamiento y división por las que nuestros jóvenes pagan el precio más alto», declaró. EFE

