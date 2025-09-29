The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Reino Unido dice que trabaja con la UE para «un ambicioso acuerdo de movilidad juvenil»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Liverpool (R.Unido), 29 sep (EFE).- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, aseguró este lunes que el Gobierno del Reino Unido trabaja con la Unión Europea (UE) para obtener «un ambicioso acuerdo de movilidad juvenil», en su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista.

Reeves afirmó que quiere que los jóvenes británicos tengan las mismas oportunidades que tuvo su generación y que viajar y conocer otras culturas no sea un privilegio reservado a las personas adineradas.

«No debemos privar a los jóvenes de oportunidades que mi generación daba por sentadas, lo que implica rechazar las políticas de aislamiento y división por las que nuestros jóvenes pagan el precio más alto», declaró.

«No quiero que los jóvenes pierdan la oportunidad de enriquecer sus vidas viajando, experimentando otras culturas, trabajando y estudiando en el extranjero. Esas oportunidades no pueden ni deben ser exclusivas de los ricos y afortunados», dijo la primer mujer canciller del Exchequer.

Según la ministra, sacar adelante este convenio significará «desafiar a aquellas voces que dicen hablar en nombre del interés nacional, pero que exigen que nuestra gente, nuestras comunidades y nuestras empresas sufran las consecuencias de una Gran Bretaña aislada del resto de Europa».

Reeves trató así de contrarrestar el discurso del Partido Conservador y el populista de derechas Reform UK, que rechazan ese pacto juvenil al considerar que abrirá la puerta a un retorno de la libertad de movimiento para comunitarios que haría aumentar la inmigración.

La ministra confirmó de manera clara el compromiso del Ejecutivo de Keir Starmer para llegar a un consenso con la UE sobre este asunto, que Bruselas considera clave para estrechar la relación con Londres tras el Brexit.

Como parte de su discurso ante el congreso, que concluye el miércoles en Liverpool (noroeste de Inglaterra), anunció también un plan de ‘garantía de empleo’ para los jóvenes británicos que ni estudian ni trabajan, con el objetivo de «abolir el desempleo juvenil a largo plazo». EFE

jm/ja/cg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR