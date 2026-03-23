El rendimiento del bono británico a 10 años supera el 5 % por primera vez desde 2008

2 minutos

Londres, 23 mar (EFE).- El rendimiento del bono británico a 10 años llegó a subir este lunes 0,11 puntos porcentuales y se situó por primera vez desde julio de 2008 por encima del 5 %, en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio en el coste de la energía.

Los expertos señalan una fuerte caída en el mercado de deuda del Reino Unido como uno de los factores de ese repunte, ante las perspectivas de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés este año para contrarrestar el encarecimiento de la energía.

El diario ‘Financial Times’ (FT) señaló que desde el comienzo de la guerra en Irán, el rendimiento del bono británico ha aumentado alrededor de 0,85 puntos porcentuales, hasta tocar un techo hoy del 5,1 %.

Los observadores recuerdan que la subida de los precios de la energía podría provocar un periodo de alta inflación que impediría al Banco de Inglaterra recortar los tipos para impulsar una economía estancada.

Según el ‘FT’, los operadores en el mercado de deuda prevén ahora hasta tres subidas del 0,25 % de los tipos este año, frente a las dos rebajas pronosticadas antes del conflicto en Oriente Medio.

Los inversores también advierten de que el aumento del endeudamiento británico, ahora a su mayor nivel desde 2008, así como las medidas que adopte el Gobierno para amortiguar el alza del coste de la vida, podría dañar las cuentas públicas.

En este contexto, la Bolsa de Valores de Londres caía un 2 % este lunes tras el recrudecimiento de la guerra en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a Teherán un ultimátum de 48 horas para que reabra el estrecho de Ormuz.

El índice principal londinense -el FTSE 100, perdía esta mañana 200,14 puntos -el 2,02 %- y se situaba en 9.719,03 enteros, mientras que el secundario -el FTSE-200- caía 652,73 puntos -el 3,06 %- hasta colocarse en 20.689 enteros.

El primer ministro británico, Keir Starmer, informó hoy de que esta tarde habrá una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros del Reino Unido, para abordar el impacto económico de la guerra de Irán y evaluar todas las herramientas disponibles para lidiar con el coste de vida. EFE

ja/vg/cg