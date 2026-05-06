El rey de España llama a proteger la dignidad de las personas frente al autoritarismo

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Alcalá de Henares (Madrid), 6 may (EFE).- El rey de España, Felipe VI, hizo este martes un llamamiento a proteger siempre «y a toda costa» la dignidad de las personas, para él la mejor garantía frente al autoritarismo, en el acto de entrega del premio Rey de España al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile (MMDH).

Tras entregar en la Universidad de Alcalá el X Premio de Derechos Humanos Rey de España al MMDH por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, el rey consideró que es un ejemplo para el mundo y para Iberoamérica, «una casa de los recuerdos, de la memoria».

Ubicado en Santiago de Chile, este museo tiene como principal función dar visibilidad a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre los años 1973 y 1990.

Felipe XI también destacó que el «gran logro» del MMDH «no reside en remover las sombras del pasado, pues nada se gana con ello, sino en contribuir a edificar el hoy y el mañana», mediante historias personales, vínculos familiares, nombres y apellidos.

Por su parte, la directora del MMDH, María Fernanda García Iribarren, destacó cómo en tiempos marcados por la violencia, este reconocimiento cobra aún más valor, un premio que -afirmó- pertenece a las víctimas de la dictadura y a sus familias, y que guarda también la memoria del exilio español en Chile.

«La memoria es el punto de partida para fortalecer la democracia», indicó García, que invitó a los asistentes a ser siempre «militantes» de la memoria, la democracia y el optimismo.

El rey recordó en su discurso que en más de cien ocasiones a lo largo de su vida ha visitado países iberoamericanos, tras lo que resaltó este proyecto «de raíces antiguas, pero de realidad muy contemporánea y sobre todo con un potencial de futuro todavía infravalorado y por aprovechar».

Una comunidad hispanoamericana que, confesó, cuanto más conoce, más valora y aprecia con un sentimiento creciente de orgullo y de pertenencia y que, con una historia y memoria compartida, debe seguir apostando por «la defensa infatigable y compartida de la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia».

«Debemos proteger siempre -y a toda costa- la dignidad de la persona, que toma cuerpo en el ejercicio de sus derechos y libertades, y se funda en nuestras leyes, instituciones y constituciones democráticas. Esa es nuestra mejor garantía frente a las derivas autoritarias», afirmó el monarca.

Habló también de la memoria de los españoles exiliados que llegaron tras la Guerra Civil de España (1936-1939) que guarda el museo chileno, «una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él en el presente y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido».

El Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, reconoce la labor de las entidades e instituciones iberoamericanas que se distingan en la defensa y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos.

Instituido en 2002, tiene una dotación económica de 25.000 euros y una periodicidad bienal. EFE

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