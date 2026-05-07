El rey Felipe VI se reúne con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández

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San José, 7 may (EFE).- El rey de España, Felipe VI, sostuvo este jueves una reunión bilateral con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en la víspera del traspaso de mando en el país centroamericano que se llevará a cabo el viernes en el Estadio Nacional.

Felipe VI, quien llegó este jueves a primera hora a Costa Rica, se reunió con Fernández en el Museo de Arte Costarricense, ubicado en San José, como parte de su agenda de dos días de actividades, que también incluyó este jueves un saludo a representantes de la colectividad española.

En el encuentro con la presidenta electa también participó el canciller designado de Costa Rica, Manuel Tovar.

El viernes la politóloga Laura Fernández jurará como la presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 y se convertirá en la segunda mujer que ostenta el cargo después de la socialdemócrata Laura Chinchilla, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.

Tras reunirse con Fernández, el rey de España se trasladó a la Casa Presidencial costarricense donde sostuvo un encuentro con el presidente saliente Rodrigo Chaves, confirmaron fuentes oficiales.

Al final del día Felipe VI participará en una cena ofrecida por el presidente Chaves a los jefes de Estado o de Gobierno que asistirán a la ceremonia de traspaso de mando presidencial.

El viernes, el rey de España asistirá al traspaso de mando presidencial y posteriormente a un cóctel ofrecido por la nueva presidenta costarricense.

Felipe VI ha estado presente como príncipe o como rey en las tomas de posesión en Costa Rica de los años 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 y ahora la de 2026.

En el traspaso de poderes participarán 71 delegaciones de gobiernos y 18 de organismos internacionales, y se espera la presencia de más de 20.000 personas en las tribunas del estadio, ya que será un evento abierto al público de forma gratuita.

Entre los representantes de alto nivel se encuentran, además de Felipe VI, los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana), así como el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. EFE

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