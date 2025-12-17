El Salvador construirá zona franca aeroportuaria para impulsar logística aérea en región

San Salvador, 16 dic (EFE).- El Salvador construirá una zona franca aeroportuaria para impulsar la logística aérea y terrestre en el país y en Centroamérica, donde se espera que se establezcan «grandes operadores» de comercio electrónico y aeromantenimiento, anunció este martes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El proyecto, denominado AirCity, será una instalación de más de 5.300 metros cuadrados que estará ubicado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, indicó el mandatario durante un acto público de colocación de la primera piedra.

El presidente señaló que AirCity «marca el inicio de una obra estratégica que impulsará el desarrollo logístico, la inversión y la generación de empleo en El Salvador y la región».

«Poner la primera piedra en este proyecto (…) marca un antes y un después en la historia de El Salvador. Será una zona franca aeroportuaria única en nuestro país y en la región», apuntó el mandatario.

De acuerdo con Bukele, con la construcción de AirCity «se generarán 500 empleos directos y 1.000 empleos indirectos, en una primera fase, y cuando esté en total operatividad serán más de 5.000 de empleos».

«Una gran parte del comercio mundial se mueve vía aérea y mucha parte de ese comercio se moverá por AirCity. Tenemos la ubicación geográfica, la seguridad jurídica, la estabilidad política y las reglas claras», apuntó el mandatario que aseguró que la «única» forma de desarrollo en El Salvador «es ser pro negocios, pro inversión, pro tecnología».

La inversión del proyecto será de 250 millones de dólares, según el mandatario salvadoreño.

Edwin Escobar, director ejecutivo de la empresa Aristos Inmobiliaria, apuntó que la zona franca «atenderá dos rubros principales: aeromantenimiento y comercio electrónico» y señaló que busca «promover el gran potencial que ya existe en El Salvador, mover mercadería con más velocidad y hacer de nuestro país el hub logístico de las Américas».

«AirCity es la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica. Más allá de hangares y edificios, esta plataforma está pensada para conectar a El Salvador con el mundo», enfatizó Escobar.

De acuerdo con una publicación de Diario El Salvador -afín al Gobierno-, AirCity es un proyecto multifuncional «atractivo para una variedad de industrias, desde la logística, aeronáutica, comercio electrónico, productos refrigerados, hasta centros de formación».

Además, con el proyecto se busca «impulsar la logística aérea y terrestre en Centroamérica, Estados Unidos, México y Sudamérica, siendo una pieza clave para el ‘nearshoring’ (práctica empresarial) y el comercio internacional, consolidándose como un socio ideal para empresas que buscan optimizar su cadena de suministro en el continente». EFE

