El secretario general de la ONU alaba el rumbo de las negociaciones entre Israel y Hamás

2 minutos

Nueva York, 3 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, acogió este viernes con beneplácito la decisión del grupo islamista palestino Hamás de liberar a todos los rehenes israelíes y negociar los detalles del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

«Me siento alentado por la declaración emitida por Hamás anunciando su disposición a liberar a los rehenes y a participar sobre la base de la reciente propuesta» de Estados Unidos, dijo Guterres en su página de X, y agradeció a Qatar y Egipto por su «inestimable» mediación, en busca de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, que el próximo 7 de octubre cumple dos años, entre Israel y Hamás.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu durante su visita a Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista.

Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego «inmediato y permanente, a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y al acceso humanitario sin restricciones» en su mensaje de hoy.

También recordó que Naciones Unidas apoyará todos los esfuerzos para lograr estos objetivos y evitar aún más sufrimiento. EFE

rh/jco/enb