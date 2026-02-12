The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El sector servicios de Brasil se desacelera y crece un 2,8 % en 2025

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 12 feb (EFE).- El sector servicios de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, creció un 2,8 % en 2025, una desaceleración respecto al año anterior, informó este jueves el Gobierno.

Los servicios, que representan alrededor de dos tercios del PIB brasileño, cerraron el año un 19 % por encima del nivel registrado antes de la pandemia de covid-19 y un 0,4 % por debajo del récord histórico alcanzado en noviembre pasado, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por otro lado, el sector creció a un ritmo menor que en 2024, cuando este avanzó un 3,1 %.

Pese al crecimiento anual acumulado, en diciembre los servicios retrocedieron un 0,4 % respecto al mes anterior, lo que interrumpió una secuencia de nueve subidas mensuales consecutivas.

Las actividades que más impulsaron el crecimiento en 2025 fueron los servicios de información y comunicación, con una subida del 5,5 % anual; los servicios administrativos, con una del 2,6 %; y los transportes, con una del 2,3 %.

El sector terciario fue clave para impulsar el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %, pero en 2025 todas las previsiones apuntan a una desaceleración.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se presenta candidato a la reelección en los comicios del próximo mes de octubre, ha enfatizado los indicadores económicos positivos registrados en su mandato, pero ha expresado preocupación por las altas tasas de interés.EFE

jmc/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR