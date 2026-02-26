El Senado de Argentina comienza a debatir el acuerdo comercial del Mercosur y la UE

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- La Cámara de Senadores de Argentina comenzó este jueves a debatir el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE), que de aprobarse llevaría a este país suramericano a ser uno de los primeros de la región en ratificarlo.

Con 40 senadores presentes en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza (que responde al presidente Javier Milei) logró reunir el quorum para iniciar el debate sobre la ratificación del acuerdo entre los dos bloques regionales, que obtuvo el pasado 13 de febrero aprobación en la Cámara de Diputados.

Según la UE, el acuerdo «crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35 % del comercio global».

El proyecto asegura que «el acuerdo presenta numerosos beneficios» para Argentina, como un «enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios» y la creación de «condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas argentinas».

Entre los productos de exportación a la UE que «obtendrán importantes mejoras» se menciona la carne, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos, frutas, biodiesel y vino, además de legumbres y mate.

También, de acuerdo al proyecto, «mejorará el acceso a insumos industriales» y abrirá «nuevas perspectivas para las exportaciones» de ese rubro.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción, Paraguay, y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

La Cámara de Representantes de Uruguay debatirá también este jueves el acuerdo a partir de las 12:00 hora local (15:00 GMT), ya aprobado por el Senado.

Brasil, en tanto, ha aprobado el miércoles el acuerdo en la Cámara de Diputados y será revisado por el Senado en los próximos días, mientras que el Gobierno de Paraguay remitió el acuerdo a su Parlamento, donde deberá ser tratado para su ratificación.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero legalmente, la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

En el inicio de la sesión de este jueves en Argentina, además, se aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

También se tratará durante la jornada el proyecto de reforma de la ley sobre glaciares, que ya obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados. EFE

