El Senado de México aprueba aumentar los aranceles a China

El Senado mexicano avaló este miércoles aumentar los aranceles a las importaciones de una docena de países con los que no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China, con lo que el Congreso bicameral concluyó el trámite legislativo.

El proyecto, votado en medio de presiones comerciales de Estados Unidos, fue aprobado con 76 votos a favor y cinco en contra durante una sesión que se prolongó hasta la noche.

Además de China, entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil.

El martes, los diputados ya habían votado esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora deberá publicarla para que los nuevos aranceles entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Se modificarán 1.463 fracciones arancelarias de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, principalmente a productos chinos.

La propuesta inicial contemplaba tasas de hasta 50%, pero la mayoría fueron disminuidas a alrededor de 20% o 35%, y solo en contados casos se mantuvo la cifra inicial.

Otros 35 senadores se abstuvieron de votar por considerar que el proyecto fue elaborado de manera apresurada, sin analizar repercusiones en la inflación y en respuesta a presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

En favor de la reforma, legisladores oficialistas destacaron que busca fortalecer al sector industrial mexicano, favorecer la generación de empleos y multiplicar los canales de suministro.

La propuesta «tiene como único propósito fortalecer la economía nacional», dijo durante el debate el senador Juan Carlos Loera, del oficialista partido Morena.

Sheinbaum presentó la propuesta en septiembre pasado en medio de crecientes presiones comerciales de Trump y reproches de que México es la entrada de productos chinos a Estados Unidos.

México, junto con Canadá, se alista para negociar con Estados Unidos la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), con nuevas exigencias del jefe de la Casa Blanca.

«Estos aranceles coinciden con una ola de restricciones comerciales en Estados Unidos y aquí surge una pregunta central: ¿México está definiendo su política comercial o esta reaccionado o, peor aún, obedeciendo a Washington?», cuestionó Mario Humberto Vázquez, del opositor PAN.

Sheinbaum ha rechazado estas criticas con el argumento de que esta medida se enmarca en el llamado Plan México, un proyecto que lanzó para fortalecer el mercado interno, reducir la dependencia de las importaciones de terceros países y generar una mayor proporción de contenido nacional.

Tras el anuncio de la reforma en septiembre, China advirtió que se oponía a cualquier «coerción» para imponer restricciones a sus exportaciones y anunció que estudiaba medidas de respuesta.

El gobierno de Sheinbaum propuso al gigante asiático una «mesa de trabajo» sobre esta iniciativa, aunque se conocieron poco detalles del diálogo.

Distintos sectores e industrias habían expresado su rechazo a la iniciativa. Amapola Grijalva, representante de la Cámara de Comercio México-China, había alertado a la AFP que podría haber un impacto para la inflación y que construir la proveeduría mexicana llevaba tiempo e inversión.

