El superávit comercial de China supera 1 billón de dólares pese a la caída de las exportaciones a EEUU

El superávit comercial anual de China superó por primera vez la barrera del billón de dólares en noviembre, según cifras oficiales divulgadas el lunes, a pesar de la fuerte caída de las exportaciones a Estados Unidos.

Según los datos de la Administración General de Aduanas, las exportaciones chinas aumentaron un 5,9 % en noviembre, superando las previsiones y la proyección del 4 % de la agencia financiera Bloomberg.

En octubre, las exportaciones chinas habían caído un 1,1 % interanual, el primer dato negativo desde febrero.

El mes pasado las exportaciones a Estados Unidos se desplomaron un 28,6 %, a pesar de que los presidentes de ambos países habían alcanzado un acuerdo en octubre para poner fin a su guerra comercial.

Según el organismo aduanero, las ventas a Estados Unidos alcanzaron los 33.800 millones de dólares en noviembre, una caída que se vio compensada por el aumento de las ventas al resto del mundo.

«La debilidad de las exportaciones a Estados Unidos se vio más que compensada por los envíos a otros mercados», escribió en una nota Zichun Huang, de Capital Economics.

«Las exportaciones podrían seguir siendo resilientes gracias a la reorientación del comercio y al aumento de la competitividad de los precios, ya que la deflación presiona a la baja el tipo de cambio real de China», añadió.

Las ventas al exterior han sido un salvavidas para la economía china, que arrastra una prolongada crisis de endeudamiento en su sector inmobiliario y un débil consumo interno.

Por su parte, las importaciones chinas crecieron un 1,9 % interanual en noviembre, por debajo del 3 % previsto por Bloomberg.

