El superávit comercial de Perú alcanzó la cifra más alta del PIB en casi dos décadas

Lima, 23 feb (EFE).- El superávit comercial peruano durante 2025 llegó a 34.573 millones de dólares, con lo representó el 10,1 % del producto interno bruto (PIB) del país, el nivel más alto alcanzado desde 2006, cuando fue de 10,3 %, informó este lunes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El superávit comercial representó en 2024 el 8,2 % del PIB peruano y en 2023 llegó al 6,3 %.

El ente emisor señaló en un comunicado que el superávit del año pasado representó un incremento de 10.271 millones de dólares respecto a 2024 y de 1,9 puntos porcentuales.

La semana pasada el BCRP había adelantado que el superávit acumulado en doce meses por el país había alcanzado los 32.143 millones de dólares a noviembre.

En términos trimestrales, ascendió a 12.049 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, equivalente a un 12,3 % del PIB y superior en 4.706 millones de dólares al de similar periodo de 2024.

El banco emisor indicó que esta evolución se explica «por una combinación de mayores precios de exportación y de expansión de volúmenes embarcados tanto tradicionales -café, zinc y oro-, como no tradicionales -pesqueros y agropecuarios».

Además, influyó la caída de los precios de importación, la cual fue generalizada dentro de la categoría de los insumos.

Con el resultado de este periodo, Perú ha registrado 22 trimestres consecutivos de superávit comerciales, agregó el BCRP. EFE

