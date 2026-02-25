El Supremo reanuda el juicio a los presuntos cerebros del asesinato de Marielle Franco

Brasilia, 25 feb (EFE).- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil reanudó este miércoles el juicio contra los cinco acusados, entre ellos dos políticos, de planificar y matar a la concejala y activista social de Río de Janeiro Marielle Franco, en marzo de 2018.

Esta segunda jornada está reservada para la exposición oral de los votos de los cuatro magistrados que actualmente integran el órgano.

El primero en presentar sus conclusiones será el juez instructor Alexandre de Moraes y luego lo harán Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino.

La expectativa es que hoy se conozca la sentencia, que será condenatoria o absolutoria en caso de tres votos favorables.

Se sientan en el banquillo João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río y antiguo concejal y diputado regional.

Ambos enfrentan los cargos de «organización criminal, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio».

La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.

El martes, en el primer día de juicio, la Fiscalía pidió la condena de los cinco acusados al considerar probado que asesinaron a la concejala por considerarla una «amenaza» para sus actividades ilegales.

El Ministerio Público sostiene que los presuntos autores intelectuales del crimen integraban una organización criminal dedicada a apropiarse ilegalmente terrenos públicos en Río y que tenía lazos con grupos paramilitares que controlan algunas favelas de la ciudad.

Por su parte, las defensas de los acusados rechazaron todos los argumentos de la Fiscalía y solicitaron la absolución de sus clientes por falta de pruebas.

Uno de los argumentos esgrimidos por los abogados es que la denuncia se basa apenas en la confesión de uno de los autores materiales del asesinato: el expolicía Ronnie Lessa, condenado a casi 79 años de cárcel junto con su colega Élcio Queiroz, quien recibió una pena de cerca de 60 años de prisión.

Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un vehículo tras participar en un acto en el centro de Río.

El conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado. Con ellos viajaba Fernanda Chaves, asesora de Franco y única superviviente del atentado, que causó una gran conmoción nacional e internacional. EFE

