The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El tifón Matmo toca tierra en Filipinas, el tercero que golpea al país dos semanas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bangkok, 3 oct (EFE).- El tifón Matmo, con vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 215, tocó tierra este viernes en el norte de la isla filipina de Luzón, el tercer tifón en golpear al país en menos de dos semanas.

El fenómeno meteorológico, conocido en el archipiélago con el nombre de Paolo, llegó a la población nororiental de Dinapigué, con unos 6.100 habitantes, alrededor de las 9:00 hora local (1:00 GMT), informó en un comunicado el departamento de meteorología PAGASA.

Está previsto que Matmo, que ganó fuerza hoy hasta convertirse en tifón antes de alcanzar la costa, cruce a lo largo de la jornada el norte de la isla de Luzón, la más poblada del país y donde se ubica Manila.

«Se pronostica lluvia de moderada a fuerte con lluvias ocasionales intensas», apunta PAGASA, y subraya la intensidad de las precipitaciones en las región del Valle de Cagayan, conformada por cinco provincias.

Las autoridades pidieron a los locales tomar «medidas de precaución» para mitigar el impacto adverso del tifón, tales como inundaciones, corrimientos de tierra o riadas, especialmente en zonas montañosas y las riberas de los ríos.

Tras abandonar el país, y de mantener el rumbo actual, Marmo golpearía el domingo el sur de la provincia china de Cantón, en la costa sureste del país.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

Al menos 10 personas perdieron la vida a finales de septiembre a raíz del envite del tifón Bualoi, que golpeó entre los días 26 y 27 el centro del archipiélago y obligó a evacuar a unas 350.000 personas. Más tarde, este tifón también impactó contra el norte de Vietnam, donde ha dejado 51 muertos.

Días antes, el tifón Ragasa -el más poderoso registrado este año- pasó el 22 de septiembre por las Islas Babuyan, la parte más septentrional de Filipinas causando al menos ocho muertos. Ragasa también provocó la muerte de 17 personas en Taiwán y obligó a evacuar cerca de 2 millones de personas en China. EFE

nc/pav/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR