El Tigres de Jenni Hermoso a por el liderato del Apertura ante el Cruz Azul

México, 30 oct (EFE).- El Tigres UANL, liderado por la española Jenni Hermoso, visitará este sábado al Cruz Azul, séptimo en la tabla, con el objetivo de acceder como líder a los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano femenino.

A falta de un partido para cada equipo, las ‘Amazonas’ encabezan la clasificación con 41 puntos, dos más que las Tuzas del Pachuca.

Conseguir el triunfo ante el Cruz Azul, con posibilidades de subir al quinto escaño, será fundamental para que las felinas no pierdan el liderato, algo que les permitiría cerrar en su estadio todas las series de fase final.

Hermoso ha sido la principal figura del Tigres del entrenador español Pedro Martínez al haber marcado 14 goles, su mejor cifra desde que fichó por las de la UANL en 2024.

Con el liderazgo de la campeona mundial, las norteñas son el equipo con mejor ataque, con 58 dianas, y con la defensa más segura, con apenas nueve goles en contra.

Cruz Azul cuenta con la segunda mejor artillera del campeonato, la estadounidense Aerial Chavarin, quien presume de 17 anotaciones y liderará la ofensiva de su equipo para aprovechar la condición de local y lastimar al mejor equipo de la liga.

Las celestes muestran el cuarto mejor ataque, con 40 tantos, pero han sufrido en la zaga, al recibir 25.

La decimoséptima jornada arrancará mañana con las visitas del Necaxa al Guadalajara, del Puebla al Toluca, del Querétaro al Juárez FC, del Atlas al Monterrey y del Pachuca al Tijuana.

El sábado, además del Cruz Azul-Tigres, la jornada cerrará con los duelos San Luis-Atlas, León-Pumas y Mazatlán FC-América.

América, tercero, ya tiene su lugar asegurado en la fase final, en tanto el León todavía se podría clasificar.

– Partidos de la decimoséptima jornada del Apertura mexicano.

31.10: Guadalajara-Necaxa, Toluca-Puebla, Juárez FC-Querétaro, Monterrey-Atlas y Tijuana-Pachuca.

01.11: Cruz Azul-Tigres, San Luis-Santos Laguna, León-Pumas UNAM y Mazatlán FC-América.EFE

